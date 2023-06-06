Русский добровольческий корпус (РДК) объявил в понедельник, 5 июня, о захвате села Новая Таволжанка в Белгородской области, Россия.
РДК сообщил о захвате села в России. Позднее губернатор сообщил, что "противника в регионе нет"
В РДК заявили, что российские власти бросили населенный пункт. По их словам, Новая Таволжанка полностью опустела, ранее там проживало около 5 тыс. жителей.
"Судьба России за пределами МКАД не волнует тех, кто живет в черте Садового кольца, Барвихи, Новой Риги или Рублевки", - сказано в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков косвенно подтвердил эту информацию, заявив, что российские силы и представители администрации не могут зайти в село.
"Мы пока туда войти не можем, знаю, что около 100 человек находилось, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней не позволяют нам уточнить информацию", - заявил Гладков.
Белгородский губернатор заявил, что "противника" в регионе нет
На следующий день, 6 июня, Гладков заявил, что "противника на территории Белгородской области нет", пишет "Медуза".
"Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много инсинуаций, каждый пытается решить свои личные проблемы, комментируя нашу ситуацию, пытаясь увеличить масштаб своей аудитории", - заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем во вторник, 6 июня.
РДК и легион "Свобода России" воюют на стороне Украины, но состоят из граждан России, которые выступают против полномасштабного российского вторжения в Украину.
Напомним, Институт изучения войны (ISW) в воскресенье, 4 июня, пришел к выводу, что российские власти разного уровня не координируют действия и не знают, как реагировать на происходящее в Белгородской области.
Эксперты института указали, что реакция российских властей направлена на достижение эффекта в информационном пространстве, но нет никаких признаков того, что будет разработан более широкий комплекс мер по предотвращению рейдов на российскую территорию вблизи границы с Украиной.
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