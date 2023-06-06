РДК сообщил о захвате села в России. Позднее губернатор сообщил, что "противника в регионе нет"

В РДК заявили, что российские власти бросили населенный пункт. По их словам, Новая Таволжанка полностью опустела, ранее там проживало около 5 тыс. жителей.

"Судьба России за пределами МКАД не волнует тех, кто живет в черте Садового кольца, Барвихи, Новой Риги или Рублевки", - сказано в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков косвенно подтвердил эту информацию, заявив, что российские силы и представители администрации не могут зайти в село.

"Мы пока туда войти не можем, знаю, что около 100 человек находилось, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней не позволяют нам уточнить информацию", - заявил Гладков.

Белгородский губернатор заявил, что "противника" в регионе нет

На следующий день, 6 июня, Гладков заявил, что "противника на территории Белгородской области нет", пишет "Медуза".