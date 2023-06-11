Пугачева запретила продавать замок, а в Израиле ее лишили пенсии?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" портал RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах, которые появились в желтой прессе за последние дни. На этот раз речь вновь пойдет об Алле Пугачевой.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
Пугачева запретила продавать замок?
В желтой прессе появилась информация о том, что супруги не будут продавать свой замок в деревне Грязь, хотя соседи ранее якобы рассказали СМИ, что заметили на его территории нового владельца.
"Пугачева решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае в ближайшем будущем", - приводит УНИАН слова источника, приближенного к звездной семье.
Это уже не первый слух, который появляется в прессе о замке Пугачевой и Галкина. Но официального подтверждения этим слухам нет. Ранее писали о том, что Алла Борисовна якобы продала особняк и у нее не осталась больше в РФ никакого имущества. Также говорили, что замок был записан на Максима Галкина.
В мае 2023 года в российских СМИ появилась информация о том, что замок в деревне Грязь все же остается во владении Галкина.
Пугачеву лишили пенсии?
Журналисты портала Readovka утверждают, что, перебравшись в Израиль, Алла Пугачева оформила местную пенсию. Дело в том, что выплаты в Израиле зависят от текущего дохода человека.
СМИ пишут о том, что работники службы попечения якобы получили бумаги о том, что из России Примадонне приходит достаточно для безбедного существования средств.
По информации, который располагает российская пресса, Пугачева получает пенсию с прибавкой от мэра за ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС в размере 55 тысяч рублей (617 евро).
Алла Борисовна никак эти слухи не комментировала.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!