Пугачева запретила продавать замок, а в Израиле ее лишили пенсии?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Пугачева запретила продавать замок?

В желтой прессе появилась информация о том, что супруги не будут продавать свой замок в деревне Грязь, хотя соседи ранее якобы рассказали СМИ, что заметили на его территории нового владельца.

"Пугачева решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае в ближайшем будущем", - приводит УНИАН слова источника, приближенного к звездной семье.

Это уже не первый слух, который появляется в прессе о замке Пугачевой и Галкина. Но официального подтверждения этим слухам нет. Ранее писали о том, что Алла Борисовна якобы продала особняк и у нее не осталась больше в РФ никакого имущества. Также говорили, что замок был записан на Максима Галкина.

В мае 2023 года в российских СМИ появилась информация о том, что замок в деревне Грязь все же остается во владении Галкина.

Пугачеву лишили пенсии?

Журналисты портала Readovka утверждают, что, перебравшись в Израиль, Алла Пугачева оформила местную пенсию. Дело в том, что выплаты в Израиле зависят от текущего дохода человека.

СМИ пишут о том, что работники службы попечения якобы получили бумаги о том, что из России Примадонне приходит достаточно для безбедного существования средств.

По информации, который располагает российская пресса, Пугачева получает пенсию с прибавкой от мэра за ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС в размере 55 тысяч рублей (617 евро).

Алла Борисовна никак эти слухи не комментировала.