Галкин разводится с Пугачевой и покупает жилье в США?

Напомним, что комика, который сейчас проживает в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, внесли в реестр "иноагентов" РФ 16 сентября прошлого года.

После этого он записал видеообращение, в котором заявил, что "никогда не был никем ангажирован", однако новым статусом гордится, поскольку находится "в компании очень достойных людей" и "будет считать это некой наградой". Сейчас артист подал в суд прошение снять с него данный статус "иноагента".

Галкин публично выступает против войны, развязанной РФ на территории Украины. Артист часто высказывается в поддержку Украины. Действия Кремля он критикует со сцены на своих концертах в странах Европы. Политическая позиция и публичные выступления Галкина вызвали много критики со стороны российских поклонников артиста, а также многих его бывших коллег, которые называют его "предателем". После того как шоумена внесли в реестр "иноагентов", его супруга Алла Пугачева попросила ее тоже добавить в этот список, но этого так и не было сделано.



Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: instagram/maxgalkinru/

Галкин покупает жилье в США?

На этой неделе СМИ сообщили, что артист Максим Галкин якобы планирует продать свою квартиру в Москве, чтобы купить жилье в Нью-Йорке.

Предполагается о квартире в Москве площадью 103 квадратных метров у метро "Новые Черемушки" на улице Новочеремушкинская, которую его родители получили в конце 1980-х годов. Она досталась артисту в наследство после смерти отца.

"Эту квартиру можно продать максимум за вдвое меньшую сумму, чем он хочет. Да и то придется потрудиться, взять активного хорошего риелтора. […] Продать эту квартиру будет практически невозможно — как только покупатель узнает имя собственника, то откажется от сделки. Влияет и репутация (люди его не любят), и статус иноагента", - цитируют журналисты эксперта по недвижимости Дмитрия Кудрявцева.

Сам артист никак на эти слухи не отреагировал.

Максим Галкин Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/