Галкин разводится с Пугачевой и покупает жилье в США?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" портал RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах, которые появились в желтой прессе за последние дни. На этот раз вновь обсуждали Максима Галкина и Аллу Пугачеву.
Заявлено о разводе Пугачевой и Галкина?
В очередной раз ряд желтых изданий и российских СМИ сообщили о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Артист на этот счет уже ранее смеялся. Пару разводят, как минимум, два, а то и три раза в год.
СМИ приводят слова шоумена Стаса Барецкого, который утверждает, что частые разлуки испортили отношения звездных супругов. Более того, он заявил о предстоящем разводе Аллы Борисовны с Максимом и собственных притязаниях на сердце прославленной певицы: "Я сделал Алле Борисовне предложение руки и сердца. Сначала она смеялась, но потом согласилась, чему я несказанно рад! Она сейчас начнет бракоразводный процесс с Галкиным и вернется ко мне".
На этот раз артист комментарий в соцсетях не размещал, но он регулярно делится архивными фото с детьми и супругой, ведь сейчас Максим Галкин находится на гастролях. Но уже известно, что знаменитости вместе с детьми Лизой и Гарри этим летом приедут в Латвию.
Ранее Максим Галкин ответил в соцсетях актрисе Татьяне Васильевой, которая ранее в шоу "Эмпатия Манучи" заявила, что он якобы уже давно собирался покинуть родину, а в РФ жил исключительно, чтобы зарабатывать деньги.
Напомним, что комика, который сейчас проживает в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, внесли в реестр "иноагентов" РФ 16 сентября прошлого года.
После этого он записал видеообращение, в котором заявил, что "никогда не был никем ангажирован", однако новым статусом гордится, поскольку находится "в компании очень достойных людей" и "будет считать это некой наградой". Сейчас артист подал в суд прошение снять с него данный статус "иноагента".
Галкин публично выступает против войны, развязанной РФ на территории Украины. Артист часто высказывается в поддержку Украины. Действия Кремля он критикует со сцены на своих концертах в странах Европы. Политическая позиция и публичные выступления Галкина вызвали много критики со стороны российских поклонников артиста, а также многих его бывших коллег, которые называют его "предателем". После того как шоумена внесли в реестр "иноагентов", его супруга Алла Пугачева попросила ее тоже добавить в этот список, но этого так и не было сделано.
Галкин покупает жилье в США?
На этой неделе СМИ сообщили, что артист Максим Галкин якобы планирует продать свою квартиру в Москве, чтобы купить жилье в Нью-Йорке.
Предполагается о квартире в Москве площадью 103 квадратных метров у метро "Новые Черемушки" на улице Новочеремушкинская, которую его родители получили в конце 1980-х годов. Она досталась артисту в наследство после смерти отца.
"Эту квартиру можно продать максимум за вдвое меньшую сумму, чем он хочет. Да и то придется потрудиться, взять активного хорошего риелтора. […] Продать эту квартиру будет практически невозможно — как только покупатель узнает имя собственника, то откажется от сделки. Влияет и репутация (люди его не любят), и статус иноагента", - цитируют журналисты эксперта по недвижимости Дмитрия Кудрявцева.
Сам артист никак на эти слухи не отреагировал.
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