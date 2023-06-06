Депутат: штраф за нарушения при употреблении госязыка нужно увеличить вдвое

Установленные законом потолки штрафов стали настолько низкими, что их только условно можно считать наказанием.

Среди тех, кто работает в этой сфере, нет единого мнения о том, следует ли штрафы увеличить. Другая проблема заключается в том, что из всех выписанных штрафов выплачивается хорошо если две трети.

Чтобы укрепить роль госязыка, штрафы за нарушения должны быть выше, а от предупреждений следует отказаться как от неэффективного наказания.

"Есть подозрения, что Государственная полиция, а также муниципальная полиция массово используют предупреждения, тем самым принижая значение соответствующей статьи закона", - заявил депутат Нацобъединения Артур Бутанс на заседании подкомитета по уголовному праву и политике наказаний юридической комиссии Сейма, где рассматривались предложения по изменению наказаний за нарушения норм употребления госязыка.

Он также считает, что необходимо изменить размеры штрафов, увеличив их как минимум вдвое, так как в настоящее время наименьший штраф составляет пять евро.

Представитель Госполиции Марите Зиемеле не согласилась с тем, что в случае нарушений массово используются только предупреждения. Она напомнила, что предупреждение - это тоже наказание, которое вносится в базу данных Министерства внутренних дел. Представители полиции самоуправления Риги согласилась с ее мнением, отметив, что вряд ли со всей строгостью закона нужно относиться к "тетеньке-гардеробщице" и в этом случае можно обойтись чем-то "менее болезненным".