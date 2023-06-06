Фото ⟩ В Елгаве прошел пикет за ужесточение наказаний для мучителей животных

Галерея: Пикет защитников животных в Елгаве

Как поясняют в ассоциации, во вторник в 10:00 Земгальский районный суд рассмотрит иск против лица, которое в 2019 году усыновило двух лошадей из ассоциации Ķepu-ķepā, одна из которых умерла в мучениях 4 августа 2022 года.

Ассоциация подчеркивает, что латвийская судебная система, не назначая реальных тюремных сроков мучителям и убийцам животных, создала у них ощущение безнаказанности.

Пикет проведен с целью призвать к адекватному наказанию виновного в этом преступлении, а также других убийц животных.

Ассоциация подчеркивает, что с 31 мая инициатива "Настоящие тюремные сроки для мучителей и убийц животных" на портале ManaBalss.lv набрала более 10 000 голосов. Необходимое количество голосов было собрано за полтора дня.

"С этими поправками мы как общество действительно будем наказывать преступную халатность, чтобы со временем мы тали более ответственным и гуманным обществом", - подчеркивают представители общества.