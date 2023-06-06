Ненашева: "Прогрессивные" и Нацобъединение вряд ли смогут сотрудничать

Антонина Ненашева, депутат Сейма от партии "Прогрессивные", которая сейчас находится в оппозиции, сомневается, что "Прогрессивные" смогут сотрудничать с Национальным объединением.
Сейчас в правящую коалицию входят "Новое Единство", Нацобъединение и "Объединенный список" (ОС), но после президентских выборов, на которых коалиционные партии не смогли договориться о поддержке единого кандидата, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") начал переговоры о возможном расширении коалиции за счет Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных".
Ненашева сообщила, что пока правление "Прогрессивных" приняло решение вступить в переговоры с другими партиями о возможном включении в состав правительства, если они будут приглашены. Пока приглашения к переговорам партия не получала.
Политик подчеркнула, что не может ответить, будут ли "Прогрессивные" в правительстве в ближайшее время, хотя правительство в последнее время недееспособно.
На вопрос, какую правящую коалицию хотели бы видеть "Прогрессивные", Ненашева ответила, что никаких решений в партии по этому вопросу не принято, но сама она считает, что работать с некоторыми партиями, которые упоминаются в контексте коалиции, было бы невозможно, например, с Национальным объединением.
Определенные риски она видит в потенциальном сотрудничестве с СЗК, но это все же вопрос переговоров и конкретных договоренностей, а особых претензий к "Объединенному списку" она не имеет.
По мнению Ненашевой, изначально "Прогрессивные" должны вести переговоры с "Новым Единством" как с самой крупной фракцией Сейма.
Депутат подчеркнула, что перед президентскими выборами партии ничего не обещали по поводу голосования в пользу Эдгара Ринкевича. Решение партии голосовать в его пользу было логичным только после того, как Элина Пинто выбыла из борьбы.
"Никто нам ничего не должен", - добавила депутат.
Сейчас правление "Прогрессивных" решило, что будет вести возможные переговоры о включении в правящую коалицию, так как цель партии - прийти к власти, чтобы реализовать свою программу, с которой она шла в политику, сказала Ненашева.
Она назвала финансирование здравоохранения, инвестиции в образование и борьбу с насилием приоритетными вопросами для партии во время работы в правительстве, но о разделе министерских портфелей говорить пока рано.
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