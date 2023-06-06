Ненашева: "Прогрессивные" и Нацобъединение вряд ли смогут сотрудничать

По мнению Ненашевой, изначально "Прогрессивные" должны вести переговоры с "Новым Единством" как с самой крупной фракцией Сейма.

Депутат подчеркнула, что перед президентскими выборами партии ничего не обещали по поводу голосования в пользу Эдгара Ринкевича. Решение партии голосовать в его пользу было логичным только после того, как Элина Пинто выбыла из борьбы.

"Никто нам ничего не должен", - добавила депутат.

Сейчас правление "Прогрессивных" решило, что будет вести возможные переговоры о включении в правящую коалицию, так как цель партии - прийти к власти, чтобы реализовать свою программу, с которой она шла в политику, сказала Ненашева.

Она назвала финансирование здравоохранения, инвестиции в образование и борьбу с насилием приоритетными вопросами для партии во время работы в правительстве, но о разделе министерских портфелей говорить пока рано.