Подрыв дамбы Каховской ГЭС: эксперт допускает, что жертв будет много

Хотя обе стороны обвиняют друг друга в подрыве плотины, Сартс считает, что это дело рук России.

Kakhovkas dambis pie Hersonas ir uzspridzināts. Abas puses apvaino viena otru. Tomēr, manuprāt, tas ir 🇷🇺roku darbs. Ietekme gan lielāka uz 🇷🇺 kontrolē esošo krastu, bet šāds solis kavētu iespējamu upes forsēšanas operāciju. Domāju būs daudz bojā gājušo civiliedzīvotāju. https://t.co/ZbdSb3F0Hy — Jānis Sārts (@janis_sarts) June 6, 2023

"Воздействие больше на побережье, находящемся под контролем России, но такой шаг помешает возможной операции по форсированию реки. Я думаю, что будет много жертв среди гражданского населения", - сказал Янис Сартс.

Во вторник, 6 июня, российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило украинское оперативное командование "Юг".

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в видеообращении подтвердил подрыв плотины Каховской ГЭС и сказал, что вода достигнет критического уровня через 5 часов. По словам главы администрации, из опасных районов, где происходит затопление, началась эвакуация местного населения.

"Уровень воды поднимается, и всем, кто находится в зоне риска, необходимо: выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости, позаботиться о близких и домашних питомцах, следовать инструкциям спасателей и полицейских", - предупредило МВД Украины.

Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС проведет экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.