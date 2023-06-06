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Подрыв дамбы Каховской ГЭС: эксперт допускает, что жертв будет много

rus.tvnet.lv
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Фото: Reuters/ScanPix

Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) окажет большее воздействие на контролируемые Россией территории, но затруднит возможную операцию ВСУ по форсированию реки, заявил в социальных сетях директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

Хотя обе стороны обвиняют друг друга в подрыве плотины, Сартс считает, что это дело рук России.

"Воздействие больше на побережье, находящемся под контролем России, но такой шаг помешает возможной операции по форсированию реки. Я думаю, что будет много жертв среди гражданского населения", - сказал Янис Сартс.

Во вторник, 6 июня, российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило украинское оперативное командование "Юг".

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в видеообращении подтвердил подрыв плотины Каховской ГЭС и сказал, что вода достигнет критического уровня через 5 часов. По словам главы администрации, из опасных районов, где происходит затопление, началась эвакуация местного населения.

"Уровень воды поднимается, и всем, кто находится в зоне риска, необходимо: выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости, позаботиться о близких и домашних питомцах, следовать инструкциям спасателей и полицейских", - предупредило МВД Украины.

Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС проведет экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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