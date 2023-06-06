Исследование: TikTok повлиял на результаты выборов в Финляндии

Социальные сети стали очень важным фактором в политике, особенно в привлечении молодых избирателей, согласно исследованию, опубликованному Miltton в понедельник, 5 июня.

"Даже если большинство молодежи по-прежнему доверяет традиционным СМИ, мы не можем недооценивать социальные сети. TikTok понравился многим молодым людям, которые впервые получили возможность проголосовать. В возрастной группе от 18 до 21 года 70% избирателей видели политическую рекламу на платформе TikTok", - сказала представитель Milton.

"Короткие видеоролики в TikTok освещают сложные вопросы простым и увлекательным способом. Молодые люди ищут контент, с помощью которого они могут идентифицировать себя и обозначить свои проблемы. Это очень хорошо совпадает с целями "Истинных финнов". Легкий стиль общения привлекает молодых избирателей. Подобные тенденции можно наблюдать и в других странах Европы, например, в Швеции и Италии",- указал эксперт.

Указано, что наибольшие преимущества социальные сети дали популистско-националистической партии "Истинные финны" - за эту политическую партию отдали свои голоса 27% избирателей в возрасте 18-30 лет. Среди этих избирателей 62% избирателей признали, что именно сообщения, распространяемые в TikTok, были решающим фактором, повлиявшим на то, как голосовать.

Для сравнения, только 14% избирателей в возрасте 18-30 лет проголосовали за победителя выборов - "Национальную коалицию", а за социал-демократов - 10%.