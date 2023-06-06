"Я пью ее каждый день - еще живой": представитель Rīgas ūdens о качестве воды

По его словам, лаборатория Rīgas ūdens регулярно проводит анализ, кроме того, существует специальная система мониторинга, когда каждый день в разных точках города берут воду на проверку. Также Rīgas ūdens проверяет инспекция по здоровью.

"Меня всегда удивляет вопрос, почему люди не пьют воду из-под крана. Я пью ее каждый день - еще живой.

Люди, которые помнят советское время, помнят, что вода была не очень хорошего качества - везде был хлор. Сейчас хлор используется минимально", - сказал Гатис Краузе в интервью программе "Домская площадь".

При этом он отметил, что Rīgas ūdens отвечает за качество воды только в распределительной сети. За качеством водопроводных труб в самом доме должны следить жильцы. Они должны вовремя менять трубы, фильтры.

"Люди думают, что если один раз сделали, больше не надо. Если дом построили 50 лет назад, к вопросу сетей никто больше не возвращается. При большом потреблении качество воды может ухудшаться, поэтому трубы время от времени надо менять", - указал эксперт.

Гатис Краузе успокоил жителей и сказал, что если бы Rīgas ūdens поставляло воду плохого качества, то предприятие закрыли бы через час.