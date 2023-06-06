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В Риге выступит рэпер Lil Pump

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Lil Pump
Lil Pump Фото: AP/Scanpix

8 июля популярный американский рэпер Lil Pump выйдет на сцену в квартале Андрейоста (AOK) в Риге. Это первый визит музыканта в страны Балтии в рамках европейского турне.

Lil Pump в настоящее время является одним из самых популярных представителей музыкального жанра рэп, известность и признание которому принес хит – суперхит Gucci Gang в различных чартах. В общей сложности синглы музыканта прослушали более 4,3 миллиарда раз на различных онлайн-платформах.

На сцене AOK Lil Pump исполнит как известные треки, так и последние хиты.

На разогреве выступят такие латвийские артисты как Prusax, Rolands Če, Xantikvariāts и Steps.

Билеты доступны на сайте и в кассах Bilešu serviss. Количество билетов ограничено. 

Видео: Lil Pump - Gucci Gang

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