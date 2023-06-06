В Риге выступит рэпер Lil Pump

Lil Pump в настоящее время является одним из самых популярных представителей музыкального жанра рэп, известность и признание которому принес хит – суперхит Gucci Gang в различных чартах. В общей сложности синглы музыканта прослушали более 4,3 миллиарда раз на различных онлайн-платформах.

На сцене AOK Lil Pump исполнит как известные треки, так и последние хиты.

На разогреве выступят такие латвийские артисты как Prusax, Rolands Če, Xantikvariāts и Steps.

Билеты доступны на сайте и в кассах Bilešu serviss. Количество билетов ограничено.

Видео: Lil Pump - Gucci Gang