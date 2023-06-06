В Риге вместо семи участков Госполиции будет три управления

Вместо семи участков Госполиции в Риге будет три управления, сообщили агентству LЕТА в полиции.
Бывшие Курземский и Земгальский участки объединены в Пардаугавское управление, бывший Латгальский, Кенгарагский и Центральный участки преобразованы в Восточное управление, а Зиемельский и Тейкский участки - в Северное управление.
В этом году такие же изменения были введены и на участках в Рижском регионе.
Привычное расположение зданий полицейских участков в Риге не изменится.
Объединение участков существенно меняет организацию работы в Госполиции. Сокращается количество руководителей и вводится принцип группового управления с тремя направлениями: реагированием, расследованием и предотвращением. Это, в свою очередь, означает, что фрагментация уменьшается и сотрудники могут реагировать на происшествия на большей территории.
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