В Риге вместо семи участков Госполиции будет три управления

Бывшие Курземский и Земгальский участки объединены в Пардаугавское управление, бывший Латгальский, Кенгарагский и Центральный участки преобразованы в Восточное управление, а Зиемельский и Тейкский участки - в Северное управление.

В этом году такие же изменения были введены и на участках в Рижском регионе.

Привычное расположение зданий полицейских участков в Риге не изменится.

Объединение участков существенно меняет организацию работы в Госполиции. Сокращается количество руководителей и вводится принцип группового управления с тремя направлениями: реагированием, расследованием и предотвращением. Это, в свою очередь, означает, что фрагментация уменьшается и сотрудники могут реагировать на происшествия на большей территории.