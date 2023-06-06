Вт, 6.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Риге вместо семи участков Госполиции будет три управления

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Автомобиль полиции
Автомобиль полиции Фото: Shutterstock

Вместо семи участков Госполиции в Риге будет три управления, сообщили агентству LЕТА в полиции.

Бывшие Курземский и Земгальский участки объединены в Пардаугавское управление, бывший Латгальский, Кенгарагский и Центральный участки преобразованы в Восточное управление, а Зиемельский и Тейкский участки - в Северное управление.

В этом году такие же изменения были введены и на участках в Рижском регионе.

Привычное расположение зданий полицейских участков в Риге не изменится.

Объединение участков существенно меняет организацию работы в Госполиции. Сокращается количество руководителей и вводится принцип группового управления с тремя направлениями: реагированием, расследованием и предотвращением. Это, в свою очередь, означает, что фрагментация уменьшается и сотрудники могут реагировать на происшествия на большей территории.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх