Видео ⟩ "Дискриминирующий мост": постройка через железную дорогу вызвала шквал критики

Буря негодования по поводу труднодоступности моста в социальных сетях была заметна уже в первый день после его открытия. Люди даже назвали мост дискриминационным. Представители ассоциации инвалидов и их друзей Apeirons видят в конструкции моста то, что исполнитель пытался обеспечить доступность моста для всех слоев населения, но, к сожалению, результат оказался небезопасен для передвижения на инвалидных колясках.

По словам эксперта, для людей на колясках передвигаться по такому мосту может быть даже опасно. При этом Лиците уверяет, что при постройке моста были соблюдены все нормативные требования.

Пресс-секретарь компании Latvijas Dzelzceļš (LDz) Агнесе Лиците поясняет, что обычно компания планирует для своих мостов подходящие пандусы, но в данном случае был сдерживающий фактор, который не позволил это сделать - ограниченное пространство, на котором было необходимо разместить мост.

Однако у тех, для кого это необходимо, есть возможность использовать лифты, говорит представитель LDz. Однако как показывает опыт, на практике эти лифты и подъемники очень часто не работают, как по техническим причинам, так и из-за вандализма - это подтвердили даже в PTAC. При этом в LDz обещают следить за своими лифтами и обеспечить их работоспособность.

Видео: Сюжет передачи Dienas ziņas (на латышском языке)