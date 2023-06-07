Как в Кельне судили "фанатку Путина"

Сегодня Колбасникова, которую немецкие СМИ часто называют "фанаткой Путина" - это лицо прокремлевских активистов в Германии. Она организовала несколько крупных акций, и поэтому к нынешнему суду было приковано довольно много внимания. Еще за час до начала заседания к зданию суда подошли сторонники Колбасниковой и ее оппоненты. Противники развернули плакат "Путин и его нацисты убивают". Все желающие, включая журналистов, попасть в зал заседания, рассчитанный максимум человек на тридцать пять, не смогли. Сторонники пророссийской активистки до суда особой активности не проявили, если не считать того, что муж Колбасниковой Макс Шлунд (Max Schlund) был выдворен из зала суда после перепалки с одним из зрителей. Шлунд, как и его жена, в настоящее время безработный. Он потерял работу потому, что против него и его жены открыто, как минимум, еще одно уголовное дело в Германии - о нарушении санкций ЕС против России. Речь идет о сборе и передаче ими вещей воюющей в Украине армии РФ. Сам Шлунд, к слову, является офицером запаса российской армии, утверждает немецкая газета Bild.