Конфедерация организаций живущих в Латвии украинцев "Віче" провела сегодня, 7 июня, в 17:00 в Риге акцию протеста и выразила осуждение действий России, взорвавшей плотину Каховской ГЭС в Украине.
В Риге прошла акция протеста с осуждением действий России по подрыву Каховской ГЭС
Акция прошла перед зданием посольства России. В распространенном украинской организацией заявлении указывается, что целью протеста было выражение убедительной позиции: действия России по взрыву Каховской ГЭС являются преступлением, и виновные должны быть привлечены к ответственности.
Видео: Протест в Риге напротив посольства РФ
Уже сообщалось, что российские войска утром во вторник подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, разрушив ее плотину.
Каховская ГЭС находится под контролем российских войск, но после взрыва плотины были затоплены как территории на правом берегу Днепра, подконтрольные Украине, так и оккупированные Россией территории на левом берегу.
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