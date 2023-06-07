Ср, 7.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

"Спасательный круг до него не долетел". В Эстонии трагически погиб британский солдат

rus.postimees.ee
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Военнослужащий идет по грязи. Иллюстративное фото
Военнослужащий идет по грязи. Иллюстративное фото Фото: OlhaTsiplyar/Shutterstock

Министерство обороны Великобритании на своем сайте сообщило о смерти британского военного, который нес службу в Эстонии, пишет Rus.Postimees.

В официальном сообщении указывается, что британский солдат из третьего стрелкового батальона (3 RIFLES) находился в Эстонии в рамках операции CABRIT. Он умер в Тарту 3 июня в свободное от службы время.

Обстоятельства смерти выясняются, от дальнейших комментариев Министерство обороны Великобритании пока воздерживается.

Близким сообщили о смерти солдата. 

По предварительным данным, солдат утонул. Как Rus.Postimees писал ранее, 3 июня около 3:45 утра в центре Тарту в Эмайыги за отелем Dorpat произошел несчастный случай с человеком, который ушел под воду и его не удалось спасти. В воскресенье вечером полиция сообщила, что тело утонувшего найдено. Это был 24-летний иностранец, который пропал накануне в Тарту. 

"Просмотрев записи городских камер и расположенных в этом районе учреждений, мы установили, что в субботу в 3:40 молодой человек, утонувший в Эмайыги, шел под мостом Раху возле пешеходного туннеля, в какой-то момент он повис над водой на металлическом ограждении и упал в воду, - рассказал в субботу вечером дежурный патрульной службы Тартуского отделения полиции Стевен Кайо. - После этого видно, как этот человек пытался плыть в сторону торгового центра Tasku, когда со стороны клуба Atlantis подошел катер, с которого ему бросили спасательный круг. К сожалению, спасательный круг не долетел до него, после чего компания на катере пыталась приблизиться к нему. Когда катер приблизился к молодому человеку, он ушел под воду и на поверхности воды больше не было видно движения".

По словам Кайо, очевидцы сразу же сообщили о происшествии в Центр тревоги, спасатели начали поиски человека в реке в том районе, где его видели в последний раз, но, к сожалению, это не принесло результатов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх