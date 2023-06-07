Галерея ⟩ Эстонская компания запускает производство бомбоубежищ

Модули бомбоубежища и внутреннее обустройство будут производиться в Эстонии на заводе Revonia в Вяэна, системы очистки воздуха - в Швейцарии, химически- и взрывостойкие компоненты - в Финляндии. Бомбоубежища в первую очередь будут поставляться на рынки Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии.

Галерея: Эстонские бомбоубежища

Железобетонные модули будут покрыты грунтом, и, по словам производителя, объект будет обеспечивать защиту от радиации, ядерного, химического и биологического оружия, бомб, гранат или беспорядков.

"После установки входы в подземное убежище могут быть скрыты, а наличие убежища остается невидным для посторонних. Это также было одним из основных условий со стороны немецких заказчиков, которые хотели, чтобы установка была максимально незаметной и быстрой", - прокомментировал гендиректор предпрития Рауно Оя.

"Revonia уже производила бетонные модули. За 10 с лишним лет работы мы изготовили и установили более 1200 подземных проектов. Большинство из них - подземные погреба, сауны и подземные дома из модулей. В соответствии с нынешним напряженным мировым порядком мы также разработали линию по производству бомбоубежищ", - добавил он.