Кайришс: "Господин Херманис, встретимся в суде, потому что вы лжете"

Как говорится в комментарии театра "Дайлес", собственной студии у него нет с 2009 года. Этим летом в сотрудничестве с Латвийской музыкальной академией имени Язепа Витола театр планирует провести курс актерского мастерства с музыкальной специализацией, чтобы софинансировать первый год обучения десяти студентов. Готовность инвестировать в будущее латвийского театра "Дайлес" подтвердила и пока неназванная латвийская компания.

"Театр "Дайлес" может обещать, что никто из студентов не будет обязан работать в театре в течение определенного периода времени после окончания учебы - они будут полностью свободны в выборе, в каком театре им служить. Мы также заверяем, что ни у кого из актеров театра "Дайлес", которые будут приглашены для работы в другом театре, не будет никаких ограничений на это согласно соответствующему соглашению", - говорится в распространенном заявлении.

Летом 2021 года обучение по программе "Актерское мастерство" в Латвийской академии культуры (LKA) окончили 13 молодых актеров, которых за четыре года обучения руководители курса Индра Рога и Михаил Груздов подготовили для работы в Валмиерском драматическом театре. Летом 2018 года в LKA в сотрудничестве с Новым Рижским театром прошел курс для актеров драматического театра, которым руководил Херманис.