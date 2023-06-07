Кайришс: "Господин Херманис, встретимся в суде, потому что вы лжете"

В связи с позицией, высказанной накануне художественным руководителем Нового Рижского театра (JRT) Алвисом Херманисом, свое мнение в социальной сети опубликовал не только театр "Дайлес", но и его художественный руководитель, режиссер Виестурс Кайришс.
Художественный руководитель JRT Алвис Херманис резко раскритиковал директора театра "Дайлес" Юриса Жагарса и художественного руководителя Виестурса Кайришса за переманивание и перекупку актеров. Херманис заявил, что коллегам следует готовиться к судебному разбирательству в связи с иском о компенсации за обучение и воспитание актеров.
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Реагируя на ситуацию, свое мнение сегодня высказали как театр "Дайлес" в целом, так и его художественный руководитель Виестурс Кайришс.
"Художественный театр - это вершина! Я рад, что театр "Дайлес" проделал такую грандиозную работу, что молодые актеры видят свою перспективу роста именно в нашем театре. Хорошо, господин Херманис, увидимся в суде, потому что вы лжете", - написал Виестурс Кайришс.
Он указал, что с интересом выслушал бы тех 12 актеров, которые, положив руку на Библию, сказали бы, что в "Дайлес" им будут платить больше.
"Пока позволю себе "публично говорить о морали" и сказать, что врать нехорошо и проигрывать в битве за молодые таланты надо уметь с достоинством.
Хочу обратиться к молодым артистам Латвии, и особенно из JRT: господин Херманис публично оскорбляет вас своей ложью. Пожалуйста, молодые актеры, к которым я обращался с предложением перейти в "Дайлес" и которые не ответили, опубликуйте это открыто. Иначе получится, господин Херманис, что вы трусливо лжете на публике и клевещете на молодых актеров, особенно на своих учеников", - подытожил он.
Как говорится в комментарии театра "Дайлес", собственной студии у него нет с 2009 года. Этим летом в сотрудничестве с Латвийской музыкальной академией имени Язепа Витола театр планирует провести курс актерского мастерства с музыкальной специализацией, чтобы софинансировать первый год обучения десяти студентов. Готовность инвестировать в будущее латвийского театра "Дайлес" подтвердила и пока неназванная латвийская компания.
"Театр "Дайлес" может обещать, что никто из студентов не будет обязан работать в театре в течение определенного периода времени после окончания учебы - они будут полностью свободны в выборе, в каком театре им служить. Мы также заверяем, что ни у кого из актеров театра "Дайлес", которые будут приглашены для работы в другом театре, не будет никаких ограничений на это согласно соответствующему соглашению", - говорится в распространенном заявлении.
Летом 2021 года обучение по программе "Актерское мастерство" в Латвийской академии культуры (LKA) окончили 13 молодых актеров, которых за четыре года обучения руководители курса Индра Рога и Михаил Груздов подготовили для работы в Валмиерском драматическом театре. Летом 2018 года в LKA в сотрудничестве с Новым Рижским театром прошел курс для актеров драматического театра, которым руководил Херманис.
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