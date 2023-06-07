"Открываются новые возможности". Как разрушение Каховской ГЭС может изменить планы форсирования Днепра

В общем плане она выглядит примерно так: в условной точке А сосредотачивается техника для переброски на тот берег, в точке В она начинает переправу, в точке С - высаживается, а в точке D происходит ее развертывание (на самом деле таких точек гораздо больше). Все этапы операции уязвимы, а в ее начале особенно точка А, где в ожидании начала переправы скапливается большое количество техники, на которую противник будет счастлив обрушить огненный шквал.

Прежде всего проводится разведка местности. Нужно найти подходящие места для съезда на понтон и выезда с него, иначе первый же танк завязнет при сходе на берег и вся переправа будет сорвана. Нужно измерить ширину реки и скорость течения в месте наведения понтонного моста, исследовать дно. Нужно обеспечить прикрытие переправляемой техники заблаговременной высадкой десанта, артиллерией и средствами ПВО. Нужно отвлекать и дезинформировать противника - да много чего еще нужно.

Если предположить, что украинская армия готовила операцию по форсированию Днепра в его нижнем течении - неважно, в качестве основной или отвлекающей, - то после разрушения плотины Каховской ГЭС этот замысел можно считать несостоявшимся.