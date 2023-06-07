США год назад знали о планах Украины атаковать "СП"

Планы атаки на газопровод

По сведениям WP, операцию планировалось провести сразу после крупных военно-морских учений западных стран в Балтийском море, проходивших в июне 2022 года. Как сообщил тогда украинский источник, вызывавший доверие у западной разведки, шестеро украинских спецназовцев с фальшивыми паспортами должны были арендовать яхту, чтобы добраться до места назначения, а затем с водолазным снаряжением опуститься на дно к газопроводу и заминировать его. Но в итоге операция была "приостановлена" по причинам, которые остаются неясными.

Как позднее установили германские следователи, примерно такой же план и был осуществлен, но только в сентябре. В то же время, как пишет WP, имеются и отличия. В частности, согласно отчету, нападение планировалась лишь на "Северный поток", но не на "Северный поток - 2". Украинские официальные лица, которые ранее неоднократно отрицали причастность Киева ко взрывам на газопроводах, не ответили на запросы издания. Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев.