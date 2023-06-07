Подсчитано, во сколько может обойтись строительство новой Каховской ГЭС

Строительство новой гидроэлектростанции (ГЭС) возле Каховского водохранилища может стоить около одного миллиарда долларов, сообщило Министерство экономики Украины.
"Стоимость строительства новой ГЭС может составить около миллиарда долларов, ведь речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении огромной территории. Только на восстановление плотины уйдет около пяти лет, и за это время и гуманитарные, и экологические последствия будут только нарастать", - заявила министр экономики Юлия Свириденко.
Украинские власти подчеркивают, что разрушение плотины Каховской ГЭС является одной из крупнейших техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия. Из-за этого преступления, совершенного Россией, может быть затоплено около 80 населенных пунктов, уничтожена часть местной флоры и фауны, несколько миллионов человек могут остаться без питьевой воды. Существуют также риски различных других катастрофических последствий.
"В настоящее время Украина нуждается в немедленной помощи для минимизации и ликвидации последствий российского теракта, и это в интересах всего человечества. В первую очередь необходимо говорить о полном демонтаже старой ГЭС и строительстве новой ГЭС. По первоначальным оценкам, нанесен ущерб в миллиарды гривен. Сумма убытков будет только расти", - сказала Свириденко.
Украинские власти и энергетические компании уже заявили о том, что вместо разрушенной ГЭС планируется построить новую, более мощную.
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