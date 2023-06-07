Подсчитано, во сколько может обойтись строительство новой Каховской ГЭС

"Стоимость строительства новой ГЭС может составить около миллиарда долларов, ведь речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении огромной территории. Только на восстановление плотины уйдет около пяти лет, и за это время и гуманитарные, и экологические последствия будут только нарастать", - заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Украинские власти подчеркивают, что разрушение плотины Каховской ГЭС является одной из крупнейших техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия. Из-за этого преступления, совершенного Россией, может быть затоплено около 80 населенных пунктов, уничтожена часть местной флоры и фауны, несколько миллионов человек могут остаться без питьевой воды. Существуют также риски различных других катастрофических последствий.

"В настоящее время Украина нуждается в немедленной помощи для минимизации и ликвидации последствий российского теракта, и это в интересах всего человечества. В первую очередь необходимо говорить о полном демонтаже старой ГЭС и строительстве новой ГЭС. По первоначальным оценкам, нанесен ущерб в миллиарды гривен. Сумма убытков будет только расти", - сказала Свириденко.

Украинские власти и энергетические компании уже заявили о том, что вместо разрушенной ГЭС планируется построить новую, более мощную.