Зеленский раскритиковал ООН и Красный Крест за реакцию на аварию Каховской ГЭС

"Мы не получили ответа. Я шокирован", - сказал Зеленский, подчеркнув, что сотрудники ООН и Красного Креста должны были оказаться "первыми, чтобы спасть жизни" на месте ЧП в Херсонской области, "но их там нет".

В своем ежедневном вечернем видеообращении Зеленский вновь призвал Международный комитет Красного Креста и другие международные организации "немедленно присоединиться к спасательной операции". Помощь особенно нужна жителям оккупированных Россией территорий, подчеркнул президент.

"Каждый погибший там - это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизнь. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы, значит ее вообще нет, значит она недееспособна", - заявил Зеленский.

В ООН заявили, что в Херсоне находится ее группа

В управлении ООН по гуманитарным вопросам заявили, что в Херсоне находится группа для координации усилий по оказанию помощи, сообщает агентство Reuters. В организации подчеркнули, что серьезной проблемой в затопленных районах стал доступ к питьевой воде, и к вечеру 7 июня было роздано около 12 000 бутылок воды и 10 000 очищающих таблеток.