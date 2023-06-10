В Латвии сняли фильм про войну в Украине. В РФ его пытались представить как пропаганду

В Риге прошел закрытый показ латвийско-украинского фильма "Надія" ("Надежда"). Особый интерес к проекту вызвало то, что видео со съемок в своих целях использовали российские пропагандисты. Съемочная команда и фактчекеры доказали обратное, но многие, кажется, до сих пор больше верят российскому ТВ.
Главная героиня "Надежды" в первый же день войны теряет родителей. Через неделю мобилизуют ее молодого человека, а еще через некоторое время девушка узнает, что беременна. Пытаясь сообщить об этом возлюбленному, героиня понимает, что тот попал под обстрел. Потеряв все, девушка оказывается одна - беременная и в раздираемой войной стране.
Закрытый показ фильма для друзей и спонсоров прошел в рижском Splendid Palace 7 июня - в тот же день, когда напротив российского посольства организовали акцию протеста из-за разрушения Каховской ГЭС на оккупированной территории Украины. А за два дня до премьеры Киев вновь подвергся бомбежке, из-за чего директор монтажа не смог переслать в Ригу полную, 20-минутную версию фильма (авторы показали укороченную версию). Так война не прошла стороной даже это мероприятие.
Режиссер фильма - украинец Артем Кочарян, который в самом начале войны переехал в Латвию и стал работать оператором на LTV. Его короткометражный дебют "Надія" основан на реальной истории знакомой Артема - впрочем, наверняка и огромного количества других украинок, которые 24 февраля прошлого года неожиданно проснулись в горячей точке.
Видео: Сюжет Rus.LSM о съемках фильма
"Мировые СМИ сегодня больше сосредоточены на освещении политической стороны конфликта. Никто не думает о том, как во время войны живут люди, что они чувствуют? - говорит в пресс-релизе Артем Кочарян, сам бывший военный. - (...) Когда на первый план выдвигается политическая сторона войны, это не так сильно трогает. Особенно тех, у кого на фронте нет родственников. Снимая этот фильм, мы показываем, насколько на самом деле страшна война".
Съемки "Надія" прошли в марте в Риге и Сигулде - силами команды энтузиастов с нулевым бюджетом, но зато - с большой поддержкой от латвийских предприятий - Maxima, Госфонда культурного капитала, театра "Дайлес", Латвийской национальной оперы, благотворительного общества Tavi draugi и пр., а в военных сценах бесплатно приняли участие сотрудники рижской муниципальной полиции. "Это восстанавливает нашу веру в человечество, и мы благодарны Латвии за помощь на каждом этапе нашего пути", - сказала продюсер фильма Юлия Кабицына-Кабьер.
Галерея: Кадры из фильма "Надiя"
Тем не менее большая часть актеров фильма - украинцы. Карл Хиллбрик, сопродюсер кинокомпании Infilmpact, ответственной за производство "Надiя", сказал, что стать актерами фильма выразили желание многие переехавшие в Латвию жители Украины.
Как ни парадоксально, особую популярность фильм приобрел из-за российской пропаганды. В апреле кто-то смонтировал выставленные режиссером в TikTok кадры со съемок сцен штурма и обстрела и бездоказательно преподнес это как создание "мотивационного видео для ВСУ" после "успехов России в Бахмуте". "Это все государственная пропаганда [Украины]", - писали пользователи соцсетей, поверившие в подмену.
Видео, на самом деле снятое на бывшей военной базе в Сигулде, которая сейчас используется в качестве площадки для игры в лазертаг, приобрело огромную популярность и, помимо Twitter и многочисленных Telegram-каналов, попало даже в эфир федерального российского ТВ. При этом вброс разобрали уже многие фактчекинговые издания (здесь, здесь, здесь и т.д.), но многие наверняка продолжают верить в нарратив кремлевской пропаганды.
Видео: Сюжет Новостной службы LTV о фильме и том, как его использовала российская пропаганда (на латышском языке)
Как рассказала продюсер фильма Юлия Кабицына-Кабьер, после публикации сюжетов российской пропаганды со съемочной группой связались французский телеканал France 24, одно из крупнейших международных информационных и новостных агентств Associated Press и немецкие СМИ. "После такого пиара фильм был представлен на Cannes Film Market [программная часть Каннского фестиваля, посвященная покупке и продаже прав на прокат фильмов - прим. ред.], и о нем написал Variety Magazine [ведущий еженедельник США, посвященный миру шоу-бизнеса - прим. ред.]".
Во время производства произошел и другой казус - латвийская полиция остановила для проверки автомобиль съемочной группы и обнаружила в багажнике бутафорское оружие. Проверка растянулась на долгое время.
Сейчас фильм планируется посылать на разные короткометражные фестивали", - рассказала Кабицына-Кабьер RUS TVNET. Также в планах - показы в Украине и Латвии, после чего все вырученные средства будут пожертвованы украинским больницам и ВСУ.
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