В Латвии сняли фильм про войну в Украине. В РФ его пытались представить как пропаганду

Видео: Сюжет Rus.LSM о съемках фильма

"Мировые СМИ сегодня больше сосредоточены на освещении политической стороны конфликта. Никто не думает о том, как во время войны живут люди, что они чувствуют? - говорит в пресс-релизе Артем Кочарян, сам бывший военный. - (...) Когда на первый план выдвигается политическая сторона войны, это не так сильно трогает. Особенно тех, у кого на фронте нет родственников. Снимая этот фильм, мы показываем, насколько на самом деле страшна война".

Съемки "Надія" прошли в марте в Риге и Сигулде - силами команды энтузиастов с нулевым бюджетом, но зато - с большой поддержкой от латвийских предприятий - Maxima, Госфонда культурного капитала, театра "Дайлес", Латвийской национальной оперы, благотворительного общества Tavi draugi и пр., а в военных сценах бесплатно приняли участие сотрудники рижской муниципальной полиции. "Это восстанавливает нашу веру в человечество, и мы благодарны Латвии за помощь на каждом этапе нашего пути", - сказала продюсер фильма Юлия Кабицына-Кабьер.

Галерея: Кадры из фильма "Надiя"

Тем не менее большая часть актеров фильма - украинцы. Карл Хиллбрик, сопродюсер кинокомпании Infilmpact, ответственной за производство "Надiя", сказал, что стать актерами фильма выразили желание многие переехавшие в Латвию жители Украины.