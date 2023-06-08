СМИ: "Прямую линию с Путиным" отложили: хотят дождаться "определенности на фронте"

Как утверждает газета, "Прямая линия" отложена из-за боев в Украине, ее планируется провести, когда "на фронте будет большая определенность".

То, что первая за два года "Прямая линия" пройдет в ноябре или декабре, газете подтвердили источники в администрации президента России, пишет "Медуза".

Изначально это мероприятие планировали провести летом.

Источники также указали, что Кремль хочет провести "Прямую линию" до того, как в России официально начнется президентская предвыборная кампания. "Выборы" президента в России запланированы на 17 марта следующего года.

С 2017 года "Прямая линия" проводилась в июне.

В 2020 году ее отменили из-за пандемии Covid-19, а в 2022 году она не состоялась, принимая во внимание полномасштабное вторжение России в Украину.

Первая "Прямая линия" состоялась в 2001 году. Президент России в прямом эфире отвечает на телефонные звонки граждан страны, связывается с регионами, общается с различными представителями, экспертами, журналистами и политиками в студии. Передача дает Путину возможность представить себя в роли заботливого отца нации, и он обычно обещает звонящим, что решит все их проблемы.