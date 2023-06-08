Как путешественник Карлис Барделис шесть раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса

Первая запись в Книге рекордов Гиннесса об успехе Барделиса была зарегистрирована 23 сентября 2016 года. Вместе с Гинтой Барковской они стали первой в мире командой, переплывшей на лодке Южную часть Атлантического океана.

Двое путешественников преодолели 5760 километров за 141 день, 19 часов и 35 минут.

20 июня 2020 года в Книгу рекордов Гиннеса было внесено, что Карлис Барделис стал первым человеком в мире, переплывшим Индийский океан из Азии в Африку. Он сделал это за 155 дней 11 часов 3 минуты.

29 июня 2020 года об экспедиции Карлиса была сделана запись в Книге рекордов Гиннесса - он преодолел самое большое суммарное расстояние в Тихом океане в рамках одной экспедиции (21 010 километров). Барделис добился этого в период с 14 июля 2018 года по 29 июня 2020 года.

В этот же день в Книге рекордов Гиннесса было зафиксировано, что это самое большое общее расстояние, пройденное на веслах в любом океане за одну экспедицию.

Еще в Книгу был включен факт того, что Карлис Барделис провел больше всего дней в океане во время гребной экспедиции. Он провел 493 дня в период с 14 июля 2018 года по 29 июня 2020 года.

Шестой рекорд был также зарегистрирован 29 июня 2020 года, в котором говорится, что Карлис Барделис стал первым человеком в мире, который пересек Тихий океан из Южной Америки в Азию в период с 14 июля 2018 года по 29 июня 2020 года.