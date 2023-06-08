По личным причинам. Эглитс ушел с должности парламентского секретаря Минобороны

Эглитс находился на этой должности примерно полгода. Эглитс сообщил агентству LETA, что покинул министерство по личным причинам, которые не хотел бы публично комментировать.

Эглитс заверил, что остается членом Нацобъединения, но о планах на будущее пока не говорил.

Говоря о своей работе, бывший парламентский секретарь заявил, что оценивает ее положительно и "нечего стыдиться". В частности, многое сделано по внедрению Службы государственной обороны, по разработке концепции национальной обороны.