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По личным причинам. Эглитс ушел с должности парламентского секретаря Минобороны

rus.tvnet.lv/LETA
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Янис Эглитс
Янис Эглитс Фото: Ieva Leiniša/LETA

30 мая прекращены трудовые отношения с парламентским секретарем Министерства обороны Янисом Эглитсом (Национальное объединение), свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Эглитс находился на этой должности примерно полгода. Эглитс сообщил агентству LETA, что покинул министерство по личным причинам, которые не хотел бы публично комментировать.

Эглитс заверил, что остается членом Нацобъединения, но о планах на будущее пока не говорил.

Говоря о своей работе, бывший парламентский секретарь заявил, что оценивает ее положительно и "нечего стыдиться". В частности, многое сделано по внедрению Службы государственной обороны, по разработке концепции национальной обороны.

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