Скандал с закупкой продуктов для нужд армии: Минобороны расторгнет договор

Министерство обороны достигло соглашения с предприятием Zitari LZ о досрочном расторжении договора о поставках продовольствия для армии, заявила в среду журналистам министр обороны Инара Мурниеце.
Государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс сообщил, что договор будет расторгнут с 31 декабря этого года, в том числе достигнута договоренность о том, что предприятие не будет предъявлять претензий к Минобороны и государство не понесет никаких убытков.
Министр также подчеркнула, что за время действия договора не возникло никаких финансовых потерь.
В то же время продолжается работа по организации новой закупки.
Национальные вооруженные силы (НВС) на сегодняшний день заплатили Zitari LZ около 30 000 евро, а продовольствия было поставлено на 1,5 млн евро. В месяц НВС платят за поставки продовольствия 12-14 тыс. евро, сообщили представители Минобороны.
Как сообщалось, Госконтроль в ходе ревизии отчета Минобороны о закупке услуг логистики по поставкам продовольствия для нужд НВС пришел к выводу, что она была организована с нарушением установленных в оборонном ведомстве процедур планирования и организации закупок.
Госконтроль оценивал, соответствуют ли планирование, реализация закупки и заключенный договор требованиям нормативных актов.
Член совета Госконтроля Кристине Яунземе заявила, что приобретенная в результате закупки услуга не соответствует потребностям НВС, а также интересам оборонного ведомства и национальной безопасности. Несмотря на то, что договор заключен об оказании услуг по логистике поставок продовольствия для нужд НВС в мирное и кризисное время, а также о хранении запасов отдельных товаров, в закупке и договоре не установлены требования к поставкам продуктов питания и хранению запасов в период кризиса.
Госконтроль отмечает, что планируемая сумма договора (220 млн евро с правом ее увеличения на 50%, общая ожидаемая максимальная сумма договора - до 330 млн евро в течение пяти лет) впервые была указана, когда закупочная комиссия принимала решение о заключении договора с ООО Zitari LZ.
Сумма договора была определена исходя из предположения должностного лица закупочной комиссии и без учета финансирования в размере 8,2 млн евро, предусмотренного планом централизованных закупок. Согласно бухгалтерским документам, с 1 января по 30 апреля этого года НВС получили от Zitari LZ продукты питания на сумму 992 000 евро. За указанный период НВС получили счет от Zitari LZ за администрирование предоставленной услуги на сумму 30 000 евро.
Ревизоры отмечают, что минимальные требования, предъявляемые к претендентам, не дают уверенности в возможностях выполнения договора в соответствии с потребностями заказчика. Закупочной комиссией не были предусмотрены требования к претендентам по производственной мощности, которые доказали бы их возможности оказывать предусмотренную масштабную логистическую услугу.
По мнению аудиторов, на основании заключенного договора в настоящее время продукты питания поставляются НВС с нарушением закона о государственных закупках и закона о предотвращении разбазаривания средств публичного лица. Поскольку расходы на логистику не составляют наибольшую финансовую часть договора и значительно ниже предусмотренных договором затрат на поставку продуктов питания, то основным предметом договора является поставка продуктов питания, а не логистическая услуга. При этом поставки продуктов питания не оценивались с точки зрения экономической выгоды.
Ревизоры также пришли к выводу, что Zitari LZ могло быть исключено из дальнейшего участия в закупке уже в первом туре, так как не соответствовало установленным в положении о конкурсе требованиям об опыте оказания логистических услуг. В финальном туре закупочная комиссия не анализировала, не являлось ли предложение Zitari LZ необоснованно дешевым, будучи примерно в 40 раз дешевле, чем предложение второго претендента.
Также в процессе закупки не были определены требования по обеспечению продовольствием в период кризиса и созданию продовольственных запасов - такие решения предполагалось искать уже в ходе исполнения договора путем заключения дополнительного соглашения. С учетом того, что требования продовольственной безопасности напрямую связаны с интересами национальной безопасности, для таких закупок и контрактов должны были быть установлены специальные условия, но оценка соответствия претендента интересам национальной безопасности не проводилась.
По мнению Госконтроля, маловероятно, что у руководителей Минобороны и НВС не было информации о логистическом решении, предусмотренном в закупке и договоре.
При этом ревизоры напоминают, что планирование новой модели продовольственного обеспечения происходило в рабочих группах оборонного ведомства, созданных приказами министра обороны. В их задачу входила также подготовка детальных окончательных требований к новой модели.
Закупка осуществлялась с 18 октября 2021 года по 22 ноября 2022 года, договор был подписан командованием обеспечения НВС 20 декабря прошлого года.
Ревизоры отмечают, что планирование закупок в Минобороны в рабочих группах, созданных приказами министра обороны, не является распространенной практикой. Яунземе утверждает, что результат закупки является естественным следствием несоблюдения установленного Министерством обороны регламента многоуровневого планирования и осуществления закупок. Важно не допустить повторения подобных случаев, поэтому должна быть оценена ответственность должностных лиц, участвующих в планировании закупок и заключении договора. Также следует улучшить внутренний контроль в Министерстве обороны, чтобы своевременно принимать корректирующие меры и не допускать проведения закупок, не отвечающих потребностям заказчика.
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