Скандал с закупкой продуктов для нужд армии: Минобороны расторгнет договор

Ревизоры также пришли к выводу, что Zitari LZ могло быть исключено из дальнейшего участия в закупке уже в первом туре, так как не соответствовало установленным в положении о конкурсе требованиям об опыте оказания логистических услуг. В финальном туре закупочная комиссия не анализировала, не являлось ли предложение Zitari LZ необоснованно дешевым, будучи примерно в 40 раз дешевле, чем предложение второго претендента.

Также в процессе закупки не были определены требования по обеспечению продовольствием в период кризиса и созданию продовольственных запасов - такие решения предполагалось искать уже в ходе исполнения договора путем заключения дополнительного соглашения. С учетом того, что требования продовольственной безопасности напрямую связаны с интересами национальной безопасности, для таких закупок и контрактов должны были быть установлены специальные условия, но оценка соответствия претендента интересам национальной безопасности не проводилась.

По мнению Госконтроля, маловероятно, что у руководителей Минобороны и НВС не было информации о логистическом решении, предусмотренном в закупке и договоре.

При этом ревизоры напоминают, что планирование новой модели продовольственного обеспечения происходило в рабочих группах оборонного ведомства, созданных приказами министра обороны. В их задачу входила также подготовка детальных окончательных требований к новой модели.

Закупка осуществлялась с 18 октября 2021 года по 22 ноября 2022 года, договор был подписан командованием обеспечения НВС 20 декабря прошлого года.

Ревизоры отмечают, что планирование закупок в Минобороны в рабочих группах, созданных приказами министра обороны, не является распространенной практикой. Яунземе утверждает, что результат закупки является естественным следствием несоблюдения установленного Министерством обороны регламента многоуровневого планирования и осуществления закупок. Важно не допустить повторения подобных случаев, поэтому должна быть оценена ответственность должностных лиц, участвующих в планировании закупок и заключении договора. Также следует улучшить внутренний контроль в Министерстве обороны, чтобы своевременно принимать корректирующие меры и не допускать проведения закупок, не отвечающих потребностям заказчика.