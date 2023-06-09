"Если бы меня посадили на боевой вертолет, мне бы пришлось убивать". Пилот ВКС сбежал из России и поговорил с Би-би-си

Решившись на побег, офицер, который продолжал находиться в госпитале, начал искать варианты, как это можно осуществить. "Сперва мне надо было выбраться из России. Я слышал про организацию "Орден республики". Мне молодые офицеры рассказывали, что это офицеры в отставке, которые настроенные антипутински, и к ним можно было бы обратиться за помощью. Я им написал в телеграм, они выслушали мою историю и сказали, что помогут. Обещали всем обеспечить. Сказали, ты не волнуйся, мы со всем сами разберемся. Так и получилось. Я бы сам вряд ли справился с этим, потому что я полтора месяца лежал в больнице. Ослабленный организм, и было физически непросто. А люди, которые помогали, они построили маршрут за меня, чтобы я не наткнулся на заставу, на секреты пограничников".

Русской службе Би-би-си известны имена людей, помогавших Мишову с переходом границы, но по соображениям безопасности мы их не называем.

Дмитрий Мишов Фото: BBC

Когда Мишов уже почти подошел к "ленточке", рядом с ним в небо взлетела сигнальная ракета, а потом и еще одна: "Я подумал, что за мной началась погоня, быстро перелез через забор с колючей проволокой и побежал дальше по лесу. Была еще и третья ракета".