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Каховское водохранилище не может предоставлять воду для Запорожской АЭС

rus.tvnet.lv
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Запорожская АЭС.
Запорожская АЭС. Фото: IAEA/via REUTERS

Уровень воды в Каховском водохранилище опустился до 12,5 м. Это ниже "мертвой" точки 12,7 м, поэтому невозможно производить водозабор для Запорожской АЭС и в населенные пункты.

Об этом заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире украинского телемарафона.

"Если плотина в нижней части разрушена до самого основания, глубина водохранилища будет не более трех метров, а оно само уменьшится в ширине с 3,5 километра, как это было до подрыва, до 1-1,2 километра, то есть вернется в русло Днепра, каким оно было до строительства водохранилища", - сказал он.

Сирота добавил, что если сейчас водохранилище падает на один метр в сутки, то это продлится еще семь-восемь дней.

Глава Укргидроэнерго отметил, что одна половина станции уже полностью под водой, вторая половина - на 70%. Земляная вставка между шлюзом и станцией также уже под водой и подвергается размыванию.

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