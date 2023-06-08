Каховское водохранилище не может предоставлять воду для Запорожской АЭС

Об этом заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире украинского телемарафона.

"Если плотина в нижней части разрушена до самого основания, глубина водохранилища будет не более трех метров, а оно само уменьшится в ширине с 3,5 километра, как это было до подрыва, до 1-1,2 километра, то есть вернется в русло Днепра, каким оно было до строительства водохранилища", - сказал он.

Сирота добавил, что если сейчас водохранилище падает на один метр в сутки, то это продлится еще семь-восемь дней.

Глава Укргидроэнерго отметил, что одна половина станции уже полностью под водой, вторая половина - на 70%. Земляная вставка между шлюзом и станцией также уже под водой и подвергается размыванию.