В Египте от нападения акулы погиб россиянин

Министерство окружающей среды Египта сообщило, что мужчина погиб в результате нападения тигровой акулы в водах недалеко от города Хургада. После инцидента власти закрыли 74-километровый участок береговой линии, заявив, что он останется закрытым до воскресенья.

Позже министерство заявило, что поймало акулу и изучает ее в лаборатории, чтобы попытаться определить причину редкого нападения.

Российское консульство в Хургаде идентифицировало мужчину как гражданина России, но не назвало его имени. Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что погибший - россиянин 1999 года рождения, проживавший в Египте и не являвшийся туристом.

Водолаз, прибывший на место сразу после нападения, рассказал, что после того, как спасатель из близлежащей гостиницы поднял тревогу, люди бросились на помощь пострадавшему, но не смогли вовремя добраться до него.

В Интернете распространилось видео нападения, на котором видно, что трагический инцидент произошел недалеко от побережья.

Нападения акул в прибрежных районах Красного моря редки. Тем не менее в прошлом году в Хургаде за несколько дней произошло два смертоносных нападения, в результате которых погибли австрийский и румынский туристы.