Будет жарко: прогноз погоды на новую неделю

Погода будет преимущественно солнечной, осадков не ожидается.

Усилится разрушительное действие засухи, повысится пожароопасность в лесах и болотах.

В субботу и воскресенье будет дуть северо-восточный ветер от слабого до умеренного, на следующей неделе ожидается слабый ветер, на побережье - бриз.

10 июня температура воздуха не превысит +16..+21 градус, в воскресенье днем будет на один-два градуса теплее. Минимальная температура воздуха ночью составит от +2..+4 градусов местами в Видземе и Латгале до +12..+13 градусов на Курземском побережье Рижского залива.

В понедельник днем воздух прогреется до +21..+24 градусов, во вторник - до +22..+26 градусов, в последующие дни температура воздуха местами может достигать +30 градусов. На побережье при ветре с моря будет прохладнее.

Потеплеют и ночи - во второй половине следующей недели минимальная ночная температура воздуха, вероятно, не будет опускаться ниже +10..+17 градусов.