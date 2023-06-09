Министр земледелия: наступила чрезвычайная ситуация и нужна экстренная помощь

Министр напомнил, что Служба поддержки села в настоящее время занимается обобщением информации об убытках. "Это действительно чрезвычайная ситуация, и будет чрезвычайная помошь", - сказал Шмитс.

Министр также сообщил, что деньги придется искать как в Латвии, так и на уровне ЕС.

"У меня сейчас нет денег в кармане, но понятно, что и на латвийском, и на европейском уровне мы должны идти за деньгами. Падение цен на молоко я не считаю чрезвычайной ситуацией, потому что это колебания рынка, а здесь чрезвычайная ситуация. (..) Это тот явный случай, когда помощь логична, понятна и необходима", - сказал Шмитс.

Хозяйства должны до 20 июня подать заявку на обследование плодово-ягодных садов, пострадавших от весенних заморозков.

Как сообщалось, после восьмидневных ночных морозов в начале мая во всех регионах Латвии значительно пострадали сады. По подсчетам Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов, майские заморозки нанесли ущерб плодово-ягодным садам Латвии в размере 10 млн евро.