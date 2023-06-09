Видео ⟩ В Риге водитель наплевал на правила и показал другому средний палец

В Риге, на улице Густава Земгале, незнанием правил дорожного движения отличился водитель кабриолета Volvo.
Инцидент на улице Густава Земгала в направлении Вецмилгрависа попал на видео. Кабриолет Volvo двигался по примыкающей полосе, что значило, что ему нужно было влиться в движение.
Автор видео ехал по главной дороге, однако водитель Volvo перерезал ему путь и выехал перед ним. Вероятно, после этого водитель автомобиля с видеорегистратором подал звуковой сигнал, после чего водитель Volvo показал ему средний палец.
В комментариях под видео некоторые пользователи соцсетей отметили, что автор ролика мог сам перестроиться в левый ряд и пропустить Volvo. Другие комментаторы указали, что неизвестно, была ли полоса слева от него свободна от автомобилей.
Многие осудили и водителя Volvo, заявив, что его поведение невежливо. Од н из пользователей Instagram заявил, что этот случай - еще одно доказательство того, что водители в Латвии не относятся друг к другу с уважением.
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