Видео ⟩ В Риге водитель наплевал на правила и показал другому средний палец

Инцидент на улице Густава Земгала в направлении Вецмилгрависа попал на видео. Кабриолет Volvo двигался по примыкающей полосе, что значило, что ему нужно было влиться в движение.

Автор видео ехал по главной дороге, однако водитель Volvo перерезал ему путь и выехал перед ним. Вероятно, после этого водитель автомобиля с видеорегистратором подал звуковой сигнал, после чего водитель Volvo показал ему средний палец.

В комментариях под видео некоторые пользователи соцсетей отметили, что автор ролика мог сам перестроиться в левый ряд и пропустить Volvo. Другие комментаторы указали, что неизвестно, была ли полоса слева от него свободна от автомобилей.

Многие осудили и водителя Volvo, заявив, что его поведение невежливо. Од н из пользователей Instagram заявил, что этот случай - еще одно доказательство того, что водители в Латвии не относятся друг к другу с уважением.