Патриарху Кириллу запретили въезд в Эстонию

Приказ о включении патриарха Кирилла в черный список подписал в пятницу министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он объяснил, что этим лицам запрещен въезд в Эстонию, потому что они участвовали или способствовали серьезным нарушениям прав человека.

"Патриарх Кирилл является одним из крупнейших носителей и сторонников путинской идеологии. Давно пора было внести его в черный список. Он оправдывал и разжигал войну против Украины", - заявил министр иностранных дел Эстонии.

В черный список Эстонии также включены девять российских граждан, связанных с преследованием и осуждением Владимира Кара-Мурзы. Эти люди пока не входят в число тех, кому по этой причине запрещен въезд в ЕС.

В июле прошлого года Литва запретила въезд патриарху Кириллу за то, что тот поддержал войну России против Украины.

Из-за возражений Венгрии в июне прошлого года не удалось договориться о включении патриарха Кирилла в черный список Евросоюза.