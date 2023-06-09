Патриарху Кириллу запретили въезд в Эстонию

Эстония добавила в список нежелательных лиц еще 58 человек, в том числе патриарха Русской православной церкви Кирилла.
Приказ о включении патриарха Кирилла в черный список подписал в пятницу министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Он объяснил, что этим лицам запрещен въезд в Эстонию, потому что они участвовали или способствовали серьезным нарушениям прав человека.
"Патриарх Кирилл является одним из крупнейших носителей и сторонников путинской идеологии. Давно пора было внести его в черный список. Он оправдывал и разжигал войну против Украины", - заявил министр иностранных дел Эстонии.
В черный список Эстонии также включены девять российских граждан, связанных с преследованием и осуждением Владимира Кара-Мурзы. Эти люди пока не входят в число тех, кому по этой причине запрещен въезд в ЕС.
В июле прошлого года Литва запретила въезд патриарху Кириллу за то, что тот поддержал войну России против Украины.
Из-за возражений Венгрии в июне прошлого года не удалось договориться о включении патриарха Кирилла в черный список Евросоюза.
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