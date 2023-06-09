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Патриарху Кириллу запретили въезд в Эстонию

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Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл Фото: Andrew Bardin Photography/shutterstock.com

Эстония добавила в список нежелательных лиц еще 58 человек, в том числе патриарха Русской православной церкви Кирилла.

Приказ о включении патриарха Кирилла в черный список подписал в пятницу министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он объяснил, что этим лицам запрещен въезд в Эстонию, потому что они участвовали или способствовали серьезным нарушениям прав человека.

"Патриарх Кирилл является одним из крупнейших носителей и сторонников путинской идеологии. Давно пора было внести его в черный список. Он оправдывал и разжигал войну против Украины", - заявил министр иностранных дел Эстонии.

В черный список Эстонии также включены девять российских граждан, связанных с преследованием и осуждением Владимира Кара-Мурзы. Эти люди пока не входят в число тех, кому по этой причине запрещен въезд в ЕС.

В июле прошлого года Литва запретила въезд патриарху Кириллу за то, что тот поддержал войну России против Украины.

Из-за возражений Венгрии в июне прошлого года не удалось договориться о включении патриарха Кирилла в черный список Евросоюза.

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