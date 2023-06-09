Украина: для россиян последствия подрыва ГЭС будут катастрофические

Он выразил уверенность, что виновные в Кремле, отдавшие приказ взорвать дамбу, будут привлечены к ответственности. Он подчеркнул, что такие решения принимаются только в Кремле и только Путиным.

"Такие решения принимаются только в Кремле и только Путиным. Это событие подпадает под действие международного права и приравнивается к атаке на объекты критической инфраструктуры.

И этот вопрос должен рассмотреть Международный уголовный суд. Это вопрос, сравнимый с применением тактического ядерного оружия. В свое время Нидерланды все это прописали, и были приняты соответствующие нормативно-правовые документы", - заявил Данилов

"Разрушение дамбы как раз подпадает под эти преступления. И поэтому такое указание мог давать только Путин. Кроме Путина, Россией сегодня никто не управляет. Там единоличный тоталитарный режим. И за все, что происходит, отвечает непосредственный этот человек", - добавил Алексей Данилов.

"Я хочу сказать, что, прежде всего, русские сделали это по военным причинам, чтобы мы не контратаковали непосредственно в направлении Херсона. Хотя, я думаю, сегодня понятно, что у нас были совсем другие планы.

Во-вторых, когда русские готовили этот теракт, они не просчитали последствия, которые последуют за этим взрывом.

Поверьте, последствия для нашей страны будут страшные, но для россиян они будут просто катастрофические. Потому что они за все это будут отвечать.

И те люди в Кремле, которые давали указание срывать дамбу, будут нести за это ответственность. И в том числе и исполнители", - закончил Алексей Данилов.

Галерея: Последствия взрыва Каховской ГЭС