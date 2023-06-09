Украина: для россиян последствия подрыва ГЭС будут катастрофическими

Он выразил уверенность, что виновные в Кремле, отдавшие приказ взорвать дамбу, будут привлечены к ответственности, и подчеркнул, что такие решения принимаются только в Кремле и только Путиным.

"Такие решения принимаются только в Кремле и только Путиным. Это событие подпадает под действие международного права и приравнивается к атаке на объекты критической инфраструктуры.

И этот вопрос должен рассмотреть Международный уголовный суд. Это вопрос, сравнимый с применением тактического ядерного оружия. В свое время Нидерланды все это прописали и были приняты соответствующие нормативно-правовые документы", - заявил Данилов.

"Разрушение дамбы как раз подпадает под эти преступления. И такое указание мог дать только Путин. Кроме Путина, Россией сегодня никто не управляет. Там единоличный тоталитарный режим. И за все, что происходит, отвечает непосредственно этот человек", - добавил Алексей Данилов.

"Я хочу сказать, что прежде всего россияне сделали это по военным причинам, чтобы мы не контратаковали непосредственно в направлении Херсона. Хотя, я думаю, сегодня понятно, что у нас были совсем другие планы.

Во-вторых, когда россияне готовили этот теракт, они не просчитали последствия этого взрыва.

Поверьте, последствия для нашей страны будут ужасающими, но для россиян они будут просто катастрофическими. Потому что они за все это будут отвечать.

И те люди в Кремле, которые давали указание взрывать дамбу, будут нести за это ответственность. В том числе и исполнители", - заключил Алексей Данилов.

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