Внебрачный сын Шойгу строит карьеру певца и успешного бизнесмена

Данила Шебунов - сын Елены Каминскас (Шебуновой), работавшей бортпроводницей летного отряда МЧС. Как ранее сообщало издание The Insider, у нее был служебный роман с Шойгу.

Как сейчас утверждают коллеги Навального, у Каминскас трое внебрачных детей от Шойгу - 15-летняя Даша, а также сыновья Степан и Данила, родившиеся в 2011 и 2001 годах соответственно.

Все дети учились в элитной частной школе "Президент" на Рублевке. Обучение в этой школе стоит около двух миллионов рублей в год

Уже в 19 лет Данила стал успешным бизнесменом - ему принадлежат два офисных здания в центре Москвы, которые он сдает в аренду.

За несколько дней до того, как 24 февраля прошлого года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Данила объявил в социальных сетях о начале своей певческой карьеры под псевдонимом Sheba Singer.

Первоначально Sheba Singer выпускал видеоклипы, на которых он исполняет каверы на популярные песни, но позже он также выпустил два видеоклипа с оригинальными песнями.