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Внебрачный сын Шойгу строит карьеру певца и успешного бизнесмена

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Сын Сергея Шойгу
Сын Сергея Шойгу Фото: AP/EPA/Scanpix, TVNET kolāža

Внебрачный сын министра обороны России Сергея Шойгу - 22-летний Данила Шебунов - воевать в Украину не поехал. Вместо этого он пытается построить карьеру певца, говорится в расследовании команды российского оппозиционного политика Алексея Навального, который сидит в тюрьме.

Данила Шебунов - сын Елены Каминскас (Шебуновой), работавшей бортпроводницей летного отряда МЧС. Как ранее сообщало издание The Insider, у нее был служебный роман с Шойгу.

Как сейчас утверждают коллеги Навального, у Каминскас трое внебрачных детей от Шойгу - 15-летняя Даша, а также сыновья Степан и Данила, родившиеся в 2011 и 2001 годах соответственно.

Все дети учились в элитной частной школе "Президент" на Рублевке. Обучение в этой школе стоит около двух миллионов рублей в год

Уже в 19 лет Данила стал успешным бизнесменом - ему принадлежат два офисных здания в центре Москвы, которые он сдает в аренду.

За несколько дней до того, как 24 февраля прошлого года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Данила объявил в социальных сетях о начале своей певческой карьеры под псевдонимом Sheba Singer.

Первоначально Sheba Singer выпускал видеоклипы, на которых он исполняет каверы на популярные песни, но позже он также выпустил два видеоклипа с оригинальными песнями.

На YouTube-канале Sheba Singer около 840 подписчиков, однако клипы на песни набирают десятки тысяч просмотров.

Соратники Навального считают, что количество просмотров этих роликов искусственно увеличено.

В сентябре прошлого года - за четыре дня до объявления мобилизации в России - Данила отправился в Турцию.

Там он активно рассказывал о своем отдыхе у моря в социальных сетях.

В 2019 году издание The Insider провело расследование о бывшей стюардессе МЧС Елене Шебуновой, которая разбогатела благодаря различным контрактам как с МЧС РФ, так и с Министерством обороны РФ.

Информированные источники в МЧС тогда утверждали, что солидные контракты Шебунова получила благодаря своей близкой связи с Шойгу. Их отношения продлились до 2017 года.

Литовский телеканал LRT ранее сообщал, что Шебунова вышла замуж за гражданина Литвы Адолфаса Каминскаса и взяла его фамилию. Летом 2022 года Литва лишила Шебунову вида на жительство в Литве. В конце прошлого года литовское гражданство лишили и Адолфаса Каминскаса.

Жену Сергея Шойгу зовут Ирина. У них две дочери - Юлия и Ксения. Официального подтверждения информации о внебрачных детях Шойгу нет.

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