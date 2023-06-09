Видео ⟩ Путин заявил, что украинское наступление началось

В своем выступлении Путин сказал:

"Во-первых, мы можем совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии.

Второе: ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидно".

Также он заявил, что за последние дни украинские потери значительно превышают средние показатели.

Тем временем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на всех участках фронта складывается напряженная ситуация, а на запорожском направлении российские войска держат оборону, там продолжаются позиционные бои.

По словам Маляр, украинские войска ведут активные наступательные действия в районе Бахмута, где российские войска подтягивают резервы и пытаются удержать свои позиции.