СМИ: спутники США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС

По словам источников, инфракрасные датчики зафиксировали тепловой сигнал, который может свидетельствовать о мощном взрыве.

Спецслужбы США подозревают, что за разрушением плотины стоит Россия, однако достаточных доказательств этому нет, сообщает издание.

Кроме того, как пишет New York Times, взрыв мог быть случайным. Доказательств того, что он был преднамеренным, пока нет.

Ссылаясь на выводы инженеров и взрывотехников, газета пишет, что причиной обрушения, вероятно, стал преднамеренный взрыв внутри подконтрольной России Каховской плотины.

Также возможны обрушение конструкции или атака извне, но это объяснение менее вероятно.

По последним данным, по меньшей мере 13 человек погибли в результате наводнения, произошедшего после обрушения плотины.