"Трибунал для Путина": российские юристы начали действовать

- Почему вы считаете, что гибридный трибунал, который предлагают как вариант, в том числе и в Еврокомиссии в Брюсселе, где мы с вами беседуем, - это неправильный подход?

- Во-первых, мы не знаем, что предлагается. Когда мы говорим о гибридном трибунале, он не обязательно может физически находиться в Украине, но речь о том, что это будет украинский суд на основе украинской правовой системы, применяющий украинское право и имеющий некую поддержку. Вот эта поддержка весьма туманно формулируется.

- Поддержку в виде международных судей, например. Какой-то компонент.

- Этот компонент и сейчас может быть обеспечен. Но, во-первых, Украина сама говорит, что не поддерживает этот вариант, поскольку ему препятствует конституция страны. Но дело не только в этом, а и в том, что этот путь предполагает, что проблема опускается на уровень Украины.

- То есть с международного опускается на уровень одной страны?