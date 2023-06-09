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Видео ⟩ Трагедия под Лудзой: при чистке колодца погиб юноша

rus.tvnet.lv
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Колодец
Колодец Фото: Siarhei Tolak/Shutterstock

В Нирзинской волости Лудзенского края во время чистки колодца погиб мужчина. Родственники допускают, что молодой человек мог задохнуться, сообщает программа Degpunktā. 

Полиция подтвердила, что зафиксировала смерть мужчины.

Вероятно, он отравился газом метаном. К сожалению, это не первый случай в Латвии, и многие люди даже не знают, что лезть в колодец может быть опасно.

Чистка и рытье колодцев - это специализированная работа, и ее следует доверить профессионалу в этой области. Человек без знаний не должен лезть в колодец, так как это может оказаться опасным или даже смертельным. 

Программа обратилась к специалисту по охране труда и окружающей среды. По его словам, людям без опыта этого делать не рекомендуется.

Первыми признаками отравления являются головокружение, чувство неуклюжести, несогласованность действий, а значит, человек не в состоянии в этот момент принять рациональное решение. В такие моменты важно помнить, что такой же жертвой может стать и другой человек, который поспешит на помощь.

У профессионалов всегда будет специальное оборудование - мониторы, системы оповещения, газоанализаторы, сигнализирующие об опасности, а также маски, защитная одежда и спецсредства.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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