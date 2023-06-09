Видео ⟩ Трагедия под Лудзой: при чистке колодца погиб юноша

Полиция подтвердила, что зафиксировала смерть мужчины.

Вероятно, он отравился газом метаном. К сожалению, это не первый случай в Латвии, и многие люди даже не знают, что лезть в колодец может быть опасно.

Чистка и рытье колодцев - это специализированная работа, и ее следует доверить профессионалу в этой области. Человек без знаний не должен лезть в колодец, так как это может оказаться опасным или даже смертельным.

Программа обратилась к специалисту по охране труда и окружающей среды. По его словам, людям без опыта этого делать не рекомендуется.

Первыми признаками отравления являются головокружение, чувство неуклюжести, несогласованность действий, а значит, человек не в состоянии в этот момент принять рациональное решение. В такие моменты важно помнить, что такой же жертвой может стать и другой человек, который поспешит на помощь.

У профессионалов всегда будет специальное оборудование - мониторы, системы оповещения, газоанализаторы, сигнализирующие об опасности, а также маски, защитная одежда и спецсредства.

Видео: Сюжет программы Degpunktā