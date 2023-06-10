Захват Новой Таволжанки: почему в России так долго не могли справиться с диверсантами?

Действия диверсионно-разведывательных групп, особенно непонятной принадлежности, как в случае с "легионом" и "корпусом", далеко не всегда подчинены такой логике. Бывает, они появляются там, где их меньше всего ждут - на участках, не представляющих стратегической важности. Их цели и задачи зачастую неясны, а первые доклады с мест о ситуации противоречивы.

Одни сообщают о якобы захвате целого села в заложники, как это было, например, во время рейда РДК в Брянскую область, другие - о минировании зданий, засадах, боях и выдвижении групп противника в различных направлениях. Дополнительную неразбериху вносят СМИ, как официальные, так и неофициальные, непрерывно выкладывая различные версии происходящего.

Многие из этих сообщений в итоге не подтверждаются, но их проверка отнимает время и ресурсы. Между тем ситуация действительно развивается: вторгшиеся группы быстро меняют дислокацию, атакуют в разных местах, при необходимости рассасываются. Немедленно бросить против них в бой пехоту с техникой - есть все шансы угодить в засаду (возможно, так и произошло в случае с гибелью полковника Стэсева). Пускать в ход артиллерию - высок риск накрыть огнём своё же мирное население.

К тому же ДРГ не обременены задачей удержать определенную территорию. Чаще всего они выходят на свободную охоту и потому довольно непредсказуемы. Пришли, постреляли, ушли.