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Видео ⟩ Фестиваль LAMPA: Дискуссия TVNET "CLICKBAIT: что журналист тебе не рассказывает?"

TVNET rus.tvnet.lv
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Дискуссия "CLICKBAIT: что журналист тебе не рассказывает?"
Дискуссия "CLICKBAIT: что журналист тебе не рассказывает?" Фото: TVNET

9 и 10 июня в Цесисе проходит традиционный фестиваль общения LAMPA. В рамках мероприятия в субботу в 12:30 на сцене APGAISMO портал TVNET провел дискуссию "CLICKBAIT: что журналист тебе не рассказывает?"

Clickbait называют "теневой стороной онлайн-журналистики", цель которого - привлечь внимание читателей, часто вводящими в заблуждение или манипулятивными приемами. Однако латвийскому коммерческому рынку медиа характерно соревнование, которое требует бороться за популярность. Как отличить clickbait от привлекательного заголовка? Как он влияет на доверие к журналистам как к "четвертой власти" в демократических странах? Какое влияние оказывает соревнование рынка медиа на уровень информированности общества и политическую поляризацию? И какова задача СМИ, чтобы способствовать добросовестной и этичной журналистике в Латвии? Ответы на эти и другие вопросы будем искать в ходе дискуссии.

В дискуссии приняли участие:

Байба Лиепиня, председатель правления Латвийской рекламной ассоциации

Анда Рожукалне, омбудсмен общественных электронных СМИ, профессор RSU

Филипп Ластовскис, главный редактор Delfi

Эрика Сташкевич, главный редактор RUS TVNET

Модератор дискуссии: Элизабете Визгунова-Викмане, журналист TVNET, приглашенный лектор RSU и старший эксперт LU LVI.

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