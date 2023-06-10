Удачный эксперимент, который помог улучшить безопасность движения в Пурвциемсе

Передача Zebra анализирует, как в жилой зоне в Пурвциемсе, на улице Пуцес, удалось замедлить дорожное движение. Четыре года назад передача уже была в данном месте, за это время установили новые знаки, из-за чего нужно гораздо больше маневрировать, чтобы эту зону проехать.
"При помощи пары препятствий добились того, что по этой улице ездят медленнее", - отмечает ведущий передачи Паулс Тимротс, делая вывод, что знаки могли бы быть и другими, но в целом это довольно хорошее решение.
Летом 2019 года Тимротс в этом месте провел эксперимент, поставив на дороге стул и велосипед. Затем он наблюдал, с какой скоростью по жилой зоне перемещаются автомобили.
Прошло несколько лет, и на улице Пуцес установили несколько дорожных знаков. Они были установлены по обеим сторонам дороги, но это было сделано поочередно. Это означает, что водителям в любом случае приходится маневрировать, более того, это нельзя сделать на высокой скорости.
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