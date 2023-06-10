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Зеленский о контрнаступлении: армия настроена позитивно. Так Путину и передайте

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Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Канаду
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Канаду Фото: EPA/Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что в Украине происходит "контрнаступательные оборонные действия" и что руководство Украинской армии настроено положительно.

Зеленский на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо призвал не доверять "Telegram-каналам" и "особенно Путину".

Он сообщил, что все командование ВСУ настроено позитивно.

"Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений - Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным. Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте", -

сказал Зеленский, отвечая на вопрос о ходе контрнаступления.

"Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии, я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать", -

указал президент.

"Я бы не доверял Telegram-каналам и Путину. Доверять надо нашим военным", - заявил Зеленский.

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