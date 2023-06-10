Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что в Украине происходит "контрнаступательные оборонные действия" и что руководство Украинской армии настроено положительно.
Зеленский о контрнаступлении: армия настроена позитивно. Так Путину и передайте
Зеленский на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо призвал не доверять "Telegram-каналам" и "особенно Путину".
Он сообщил, что все командование ВСУ настроено позитивно.
"Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений - Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным. Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте", -
сказал Зеленский, отвечая на вопрос о ходе контрнаступления.
"Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии, я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать", -
указал президент.
"Я бы не доверял Telegram-каналам и Путину. Доверять надо нашим военным", - заявил Зеленский.
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