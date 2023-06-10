Трансляция ⟩ На фестивале общения LAMPA "прожаривают" политиков

Фестиваль общения LAMPA традиционно завершится "Прожаркой политиков". Портал RUS TVNET предлагает посмотреть эту "прожарку" в прямом эфире.
В этом году целью шуток комиков станут депутат 14-го созыва Сейма и бывший министр благосостояния Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство"), министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список") и депутат Европейского парламента Иварс Иябс ("Для развития Латвии").
Прожаривать их будут комики Рудольф Кугренс и Эдгар Балиньш, драматург Анете Консте и актер Янис Кронис. Проведет "Прожарку", традиционно, комик Янис Скутелис.
Галерея: второй день фестиваля общения LAMPA
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