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Трансляция ⟩ На фестивале общения LAMPA "прожаривают" политиков

rus.tvnet.lv
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Прожарка политиков на фестивале LAMPA
Прожарка политиков на фестивале LAMPA Фото: Publicitātes foto

Фестиваль общения LAMPA традиционно завершится "Прожаркой политиков". Портал RUS TVNET предлагает посмотреть эту "прожарку" в прямом эфире.

В этом году целью шуток комиков станут депутат 14-го созыва Сейма и бывший министр благосостояния Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство"), министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список") и депутат Европейского парламента Иварс Иябс ("Для развития Латвии").

Прожаривать их будут комики Рудольф Кугренс и Эдгар Балиньш, драматург Анете Консте и актер Янис Кронис. Проведет "Прожарку", традиционно, комик Янис Скутелис.

Галерея: второй день фестиваля общения LAMPA

Галерея: палатка шахмат от RUS TVNET на фестивале LAMPA

Галерея: дискуссия TVNET "CLICKBAIT: что журналист тебе не рассказывает?"

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