Поиски стоянки для инвалидов у "Арена Рига" закончились для мужчины штрафом

В мае, когда в Риге проходил чемпионат мира по хоккею, стоянка у "Арена Рига" превратилась в фан-зону. Впрочем, лиепайчанин Вадим еще до большого хоккейного праздника посетил в "Арена Рига" концерт и был оштрафован, сообщает передача Bez tabu.
Лиепайчанин гостил в столице задолго до хоккейного турнира, он в "Арена Рига" посещал рок-концерт. "У меня сложности, у меня сил нет... У меня онкология на четвертой стадии", - так Вадим объясняет наличие карточки для стоянки инвалида под лобовым стеклом.
Он вспоминает, что в свое время у стоянки "Арена Рига" был шлагбаум и люди, которые регулировали движение, кроме того, у входа А находилась стоянка для инвалидов. Теперь ситуация изменилась.
Лиепайчанин туда-сюда объездил всю стоянку, разыскивая так называемую инвалидную стоянку, однако в асфальтированной зоне знаков видно не было. Вадим отправился к сотрудникам арены, которые пояснили, что стоянки для инвалидов находится в другом месте, и показали, как лиепайчанину до туда добраться.
Этот процесс занял у Вадима примерно 20 минут.
Однако после концерта он получил "чудесное" письмо от обслуживающего стоянку предприятия, компании EuroPark - поиск стоянки для инвалидов обошелся лиепайчанину в 25 евро.
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