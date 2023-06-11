Поиски стоянки для инвалидов у "Арена Рига" закончились для мужчины штрафом

Лиепайчанин гостил в столице задолго до хоккейного турнира, он в "Арена Рига" посещал рок-концерт. "У меня сложности, у меня сил нет... У меня онкология на четвертой стадии", - так Вадим объясняет наличие карточки для стоянки инвалида под лобовым стеклом.

Он вспоминает, что в свое время у стоянки "Арена Рига" был шлагбаум и люди, которые регулировали движение, кроме того, у входа А находилась стоянка для инвалидов. Теперь ситуация изменилась.

Лиепайчанин туда-сюда объездил всю стоянку, разыскивая так называемую инвалидную стоянку, однако в асфальтированной зоне знаков видно не было. Вадим отправился к сотрудникам арены, которые пояснили, что стоянки для инвалидов находится в другом месте, и показали, как лиепайчанину до туда добраться.

Этот процесс занял у Вадима примерно 20 минут.

Однако после концерта он получил "чудесное" письмо от обслуживающего стоянку предприятия, компании EuroPark - поиск стоянки для инвалидов обошелся лиепайчанину в 25 евро.