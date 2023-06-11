Латвия отказалась рассматривать прошение российского режиссера о предоставлении убежища

Еще одна причина, почему он не может вернуться в Россию - специфическая профессиональная деятельность. Она напрямую связана с отражением и раскрытием публике идеологии - мнения и режиссерского видения. Принимая во внимание его политическую позицию, у него нет возможности реализоваться в своей профессии, так как он будет преследоваться со стороны государства, что он уже ощутил, работая в Россия.

Режиссеру практически невозможно без ущерба, негативных последствий и моральных страданий переквалифицироваться в другую профессию. Это означает, что в России у него не будет никаких средств к существования или же будут грозить репрессии и тюрьма за честность.

Суд отклонил прошение режиссера об отмене решения PMLP.

Суду не известно о каких-либо системных проблемах в процедуре предоставления убежища или условиях приема во Франции, которые могли бы привести к риску бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

Франция является государством-членом Евросоюза, которое в целом способно обеспечить защиту прав лиц на своей территории. Поэтому Франция может считаться безопасной страной во всех юридических и практических вопросах, связанных с делами о предоставлении убежища, сказал суд.

Кроме того, как можно констатировать в материалах дела, PMLP получил от компетентного учреждения во Франции ответ, в котором принимается ответственность за рассмотрение заявления заявителя о предоставлении убежища.

Суд оценил материалы дела и не нашел подтверждений тому, что существуют какие-либо объективные препятствия для того, чтобы он, будучи совершеннолетним и трудоспособным лицом, при необходимости также выучил французский язык, чтобы интегрироваться во французское общество, включая рынок труда.