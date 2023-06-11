Латвия отказалась рассматривать прошение российского режиссера о предоставлении убежища

Латвия отказалась рассматривать прошение о предоставлении убежища, поданное режиссером из России Сергеем Щипициным, который не поддерживает войну России против Украины и выразил готовность интегрироваться в латвийское общество, сообщает агентство LETA.
В то же время решение об убежище для режиссера должна будет принять Франция.
В публично доступном решении Административного районного суда от 1 июня сказано, что гражданин России 30 августа 2022 года въехал в страну Евросоюза через Эстонию.
В его распоряжении были российский паспорт и выданная Францией шенгенская виза категории "С" сроком действия с 2 июня 2022 года по 1 июня 2023 года, со сроком пребывания до 90 дней. В решении не указано имя лица, однако агентство LETA выяснило, что речь идет о Щипицине, который, как свидетельствует публично доступная информация, ставил постановки в латвийских и российских театрах.
15 ноября 2022 года мужчина обратился к Государственной погранохране с прошением о получении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.
В апреле этого года Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) решило отправить мужчину во Францию. Решение основано регуле Европарламента и Совета Европы, устанавливающего критерии и механизмы для определения государства, ответственного за рассмотрение заявления о предоставлении международной защиты, поданного в одном из государств-членов ЕС гражданином третьей страны или лицом без гражданства.
Мужчина с решением управления не согласился и обратился в Административный районный суд. На суде он аргументировал, что у него не находится его российский паспорт, так как он был оставлен Госпогранохране. Вместо паспорта ему было выдано удостоверение соискателя убежища.
Мужчина не согласился с решением PMLP, так как у него есть возможности работы в Латвии.
Он - режиссер и ранее работал в латвийских театрах - в 2009 году в Риге, в 2017 году - в Валмиере, в 2019 году - в Лиепае, а 18 мая 2023 года состоялась премьера спектакля "Восстание" в Цесисском малом театре, который хотел бы сотрудничать с художником и в дальнейшем.
Принимая во внимание, что режиссер уже ранее работал в Латвии, у него обширные связанные с работой контакты. Сейчас режиссер ведет переговоры с резекненским театром Joriks, где ему предлагается в сентябре 2023 года поставить спектакль. Также идут переговоры с представителями Рижского русского театра, Лиепайского театра и Валмиерского театра.
Режиссер аргументировал, что у него есть, где жить в Латвии, кроме того, он учит латышский язык и готов сдать экзамен на знание государственного языка.
По политическим причинам режиссер не может вернуться в Россию, так как не поддерживает начатую ей войну против Украины. Именно по этой причине он 29 августа 2022 года выехал из России. Кроме того, режиссер не хочет, чтобы его налоги направлялись на поддержку войны.
Еще одна причина, почему он не может вернуться в Россию - специфическая профессиональная деятельность. Она напрямую связана с отражением и раскрытием публике идеологии - мнения и режиссерского видения. Принимая во внимание его политическую позицию, у него нет возможности реализоваться в своей профессии, так как он будет преследоваться со стороны государства, что он уже ощутил, работая в Россия.
Режиссеру практически невозможно без ущерба, негативных последствий и моральных страданий переквалифицироваться в другую профессию. Это означает, что в России у него не будет никаких средств к существования или же будут грозить репрессии и тюрьма за честность.
Суд отклонил прошение режиссера об отмене решения PMLP.
Суду не известно о каких-либо системных проблемах в процедуре предоставления убежища или условиях приема во Франции, которые могли бы привести к риску бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.
Франция является государством-членом Евросоюза, которое в целом способно обеспечить защиту прав лиц на своей территории. Поэтому Франция может считаться безопасной страной во всех юридических и практических вопросах, связанных с делами о предоставлении убежища, сказал суд.
Кроме того, как можно констатировать в материалах дела, PMLP получил от компетентного учреждения во Франции ответ, в котором принимается ответственность за рассмотрение заявления заявителя о предоставлении убежища.
Суд оценил материалы дела и не нашел подтверждений тому, что существуют какие-либо объективные препятствия для того, чтобы он, будучи совершеннолетним и трудоспособным лицом, при необходимости также выучил французский язык, чтобы интегрироваться во французское общество, включая рынок труда.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!