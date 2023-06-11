10 июня в Таллинне прошел долгожданный общебалтийский парад ЛГБТ+. В самом центре Старого города собрались яркие представители сексуальных и гендерных меньшинств. Что же происходило в этот солнечный во всех смыслах день, рассказывает Limon.ee.
Видео ⟩ "У каждого есть право любить того, кого он хочет": ЛГБТ+ представители - о параде в Таллинне
Парады гордости (Baltic Pride) проходят уже не первый год, а точнее с 2004 года. Последний раз Эстония принимала Балтийский прайд в 2017 году. Парад 2020 года тоже должен был проходить в Таллинне, но из-за вспышки коронавируса организация приняла решение отменить мероприятие.
Пять лет жители Таллинна ждали, чтобы улицы города заполонила толпа людей, воспевающих толерантность и свободу любви.
Это был яркий день со счастливыми людьми. День, когда каждый мог быть самим собой и не бояться осуждения.
Что рассказали и чем поделились представители ЛГБТ-сообщества, смотрите в репортаже Limon.ee!
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