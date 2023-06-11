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Из-за разрушения Каховской ГЭС Черное море стало опресняться

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Затопленный Херсон после разрушения Каховской ГЭС
Затопленный Херсон после разрушения Каховской ГЭС Фото: AP/Scanpix

В результате разрушения Каховской ГЭС в Черном море начался процесс опреснения, и соленость воды на побережье Одесса в три раза ниже нормы, сообщила в воскресенье Государственная инспекция среды Украины.

В субботу инспекторы в трех местах в Одессе взяли образцы морской воды для проведения испытаний. Результаты показывают, что соленость воды в 2,7 раза ниже нормального уровня.

Как сообщалось, Каховская ГЭС была разрушена 6 июня.

Министр охраны среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что вред, нанесенный разрушением Каховской ГЭС, уже оценивается больше, чем в 55 миллиардов гривен (1,38 млрд евро).

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