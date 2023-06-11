Из-за разрушения Каховской ГЭС Черное море стало опресняться

В субботу инспекторы в трех местах в Одессе взяли образцы морской воды для проведения испытаний. Результаты показывают, что соленость воды в 2,7 раза ниже нормального уровня.

Как сообщалось, Каховская ГЭС была разрушена 6 июня.

Министр охраны среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что вред, нанесенный разрушением Каховской ГЭС, уже оценивается больше, чем в 55 миллиардов гривен (1,38 млрд евро).