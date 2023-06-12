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Интим Седоковой, Лобода на Андрейсале, а Серебренников в Юрмале

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Светлана Лобода, Янис Тимма и Анна Седокова, Лайма Вайкуле и Кирилл Серебренников
Светлана Лобода, Янис Тимма и Анна Седокова, Лайма Вайкуле и Кирилл Серебренников Фото: кадр из видео/ instagram/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Наконец-то Анна Седокова воссоединилась с супругом. Кажется у них все хорошо!

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